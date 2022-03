¡Máxima tensión! Amaury Vergara a José Luis Higuera: "No te me vuelvas a acercar nunca más"

Ciudad de México, México.- Si existían dudas sobre la relación entre Amaury Vergara y José Luis Higuera, en redes sociales se ha viralizado un video que confirma que las cosas no terminaron nada bien.

El presidente y propietario del Guadalajara, Amaury Vergara, aparece en el video regalando autográfos a unos seguidores en la décima investidura del Salón de la Fama en Pachuca.

Y posteriormente aparece el ex directivo de las Chivas, José Luis Higuera. El hoy presidente del Atlético Morelia saluda a Amaury Vergara, pero el mandamás rojiblanco explota.

“No, no me saludes tú”, dice al inicio. “Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”, señala Vergara después de una breve pausa.