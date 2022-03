Julio César Chávez asegura que "no supo ayudar" a su hijo a superar sus adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julio César Chávez vivió una época donde las drogas y el alcohol eran su adicción, pero tiempo después encontró la rehabilitación que le ha ayudado a mantenerse alejado de las mismas.

La Leyenda del boxeo habló sobre su pasado y se dijo contento de poder dedicarse a ayudar a la gente que pasa por el mismo problema que él tuvo en su momento.

"Hice muchas cosas mal, saben mi pasado que no es grato, pero no me arrepiento de nada porque Dios me dio otra oportunidad de vida y eso me ha permitido ayudar a mucha gente con el mismo problema que yo", expresó.

Sin embargo, reconoció que ese objetivo no ha conseguido con su hijo, Julio César Jr., y si bien el expugilista aseguró que ya trabaja en ello, se lamentó de no haberlo ayudado antes.

Lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía, pero en eso estoy. No hay que dejar que nuestros hijos empiecen con esos temas porque está cab… detenerlo", manifestó.

Finalmente, confesó que él nunca quiso que sus hijos fueran boxeadores, pero que el ambiente en el que crecieron propició que desarrollaran ese deseo por participar en el deporte.

"Yo no quería que mis hijos pelearan, pero cómo quitarle el sueño a un niño que toda su vida vio a su padre boxeando, ellos crecieron viendo eso y quieren ser como su padre. Al principio me opuse, pero cuando los hijos te lloran se te bajan los pantalones", concluyó.

