¿Se armó el tiro? Julio César Chávez le manda directo mensaje al 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- Julio César Chávez le mandó un mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez, tras asegurar que haga lo que haga el boxeador de 31 años, él siempre será el número una en la historia del deporte en México.

El mejor boxeador siempre seré yo, por más campeonatos que gane el Canelo. Él hará su historia, pero siempre, el mejor Campeón nacional seré yo", afirmó el Gran Campeón Mexicano.

En entrevista con Eduardo Lamazón, Chávez reconoció la carrera que el púgil tapatío ha tenido, asegurando que ha ganado todo gracias a su esfuerzo; además, dejó claro que no le importa ser comparado con Álvarez, mientras no le quite el cariño que las personas le han dado a través de los años.

Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada. Él podrá ganar cinco, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia porque se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada", manifestó.

La Leyenda del boxeo mencionó que no siente envidia hacia 'Canelo', pues además llevan una gran relación, y está consciente de que los dos marcaron una época.

En ese sentido, Chávez reiteró que todo peleador mexicano ha dejado su huella y cada uno merece su reconocimiento, por lo que se dijo tranquilo ante el debate de los aficionados sobre quien es el mejor exponente azteca sobre el ring.

"Cada peleador mexicano campeón del mundo, en su época, ha sido grande y ha sido el mejor. Qué bueno que ahora los jóvenes, como 'Canelo', cosechen lo que uno sembró", agregó.

Fuente: Azteca Deportes