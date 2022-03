Houston Dynamo hace oficial la llegada de Héctor Herrera a la MLS: "Te espera tu nueva casa"

Houston, Estados Unidos.- Este miércoles, el Houston Dynamo hizo oficial la firma del futbolista mexicano Héctor Herrera, quien llegará procedente del Atlético de Madrid en cuanto termine la temporada de LaLiga de España.

Te espera tu gente y tu nueva casa, @HHerreramex. We can't wait to welcome you to Houston. #HH4HTown", publicó el equipo en su cuenta de Twitter.