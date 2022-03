Entrenador mexicano Guillermo de la Fuente es baleado en Georgia; pide apoyo a la SRE

Comparta este artículo

Tiflis, Georgia.- El director técnico mexicano Guillermo de la Fuente, quien fue descubierto por Pedro Caixinha en su paso por Santos del 2012-2015, se encuentra hospitalizado tras haber sido baleado en Georgia, donde se encontraba por motivos de trabajo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El incidente ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando el joven entrenador de 25 años fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba caminando con su pareja por las calles de la ciudad de Tiflis, cuando un desconocido abrió fuego y uno de los disparos dio en su pierna.

Relató que escuchó a un hombre de 40 años gritando en la calle, furioso, y observó a un grupo de mujeres asustadas caminar hacia ellos. En ese momento, vio al tirador a alrededor de 15 metros de distancia. Le dijo a su novia que caminaran en la dirección opuesta para no encontrarse con él, pero poco después escuchó un balazo, que fue el que terminó por herirlo en la pierna derecha.

Grité pidiendo ayuda, me ayudó una doctora que pasaba por ahí. Llegaron la policía y la ambulancia después. Había mucha gente que miraba todo. Me tuvieron que operar en el hospital, tenía una fractura en el fémur, la bala me había traspasado. Estaré uno o dos meses en recuperación. La policía ya atrapó al hombre que me disparó", mencionó en entrevista para Bolavip.

Asimismo, De la Fuente mencionó que ha buscado ayuda en el consulado de Turquía, que tiene jurisdicción en Georgia quienes lo asistieron interviniendo para que no firmara ningún documento sin contar con un abogado.

Me interrogaron dos policías y un traductor. Yo solo había dormido dos horas. Les conté mi testimonio de lo que sucedió. Me dijeron que tenía que firmar el testimonio, pero el testimonio estaba en idioma georgiano, así que no quería firmarlo. Les pedí que lo hicieran en inglés, o que si me permitían tomar una foto para enviarla a un traductor. El traductor dijo 'esto no es México, no se pueden sacar fotos de esto'. Entonces me negué a firmar, les comenté que traería un abogado. El traductor me insistió en que tenía que creerle a la policía, o que llamara a mi embajada", añadió.

Finalmente, el entrenador mexicano mencionó que la abogada les ha ayudado para enfrentar este proceso y confía que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los apoye para que se imparta justicia con el agresor.

"No quiero un escándalo internacional, nada de eso. Únicamente pido que mi atacante reponga todo lo que he gastado, incluidos los honorarios de la abogada, y se haga cargo de todo lo que costará mi periodo de rehabilitación. Quiero que la embajada de México en Turquía esté al tanto de que no vaya a haber anomalías en el caso y se desarrolle con apego a los órdenes legales y jurídicos correspondientes", indicó.

Fuente: Récord