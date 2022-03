¿Qué pasó? La australiana Ashleigh Barty anuncia su retiro del tenis a los 25 años

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Ashleigh Barty, número uno del mundo entre las mujeres, ha anunciado retiro del tenis con tan solo 25 años. La australiana compartió su decisión en su cuenta de Instagram.

“Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí a mi buena amiga Casey Dellacqua que me ayudara”, escribió Barty en Instagram, en una publicación que viene acompañada por una entrevista en video donde explica los motivos de su decisión.

“Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecido por los recuerdos de por vida que creamos juntos. Hablaré más mañana en mi conferencia de prensa”, agregó.

En el video, Barty explica que el punto de quiebre llegó después de ganar Wimbledon el año pasado. “Ganar ese torneo, que era mi sueño, el único sueño verdadero que tenía en el tenis, eso realmente cambió mi perspectiva”, explicó.

“Tuve ese presentimiento después de Wimbledon y hablé mucho con mi equipo al respecto. Solo había una pequeña parte de mí que no estaba del todo satisfecha”, complementó.

“Luego vino el Abierto de Australia, y creo que para mí se siente como la manera perfecta, mi manera perfecta, de celebrar el increíble viaje que ha sido mi carrera en el tenis. Ahora quiero perseguir otros sueños que he querido hacer y siempre he tenido ese equilibrio realmente, pero estoy muy, muy emocionada”, cerró.

Barty se había mantenido fuera de las canchas desde que se quedó con el título del Abierto de Australia a fines de enero, tras vencer en la final a la estadounidense Danielle Collins.

La australiana ganó tres Grand Slams a lo largo de su carrera (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021 y Australian Open 2022), además de obtener el Tour Finals de la WTA en 2019. Se despide del tenis con 15 títulos en su haber y un récord de 305-102 (75.8 por ciento).

Fuente: AP