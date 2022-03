Violencia en el futbol mexicano: León y Liga MX Femenil condenan acoso contra Nailea Vidrio

León, Guanajuato.- La futbolista de León Nailea Vidrio denunció acoso contra ella y su compañera Selena Castillo en el Nou Camp, por lo que el club y la Liga MX Femenil condenaron la violencia y hasta amenazas sufridas por las jugadoras.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ambas acudieron al estadio para apoyar al equipo varonil que jugó la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounders. Al concluir el partido, Vidrio recurrió a sus redes sociales para denunciar el acoso que su Castillo recibió de aficionados esmeraldas durante el juego.

Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, a mis compañeros, y un fan acosó a mi amiga Selena (Castillo). No puede ser que no se hiciera nada al respecto, es impresionante. Estoy decepcionada con los fanáticos, era un fan nuestro supuestamente. Estoy enojada, no sé ni qué decir ya. No es cosa de ahorita, ha pasado siempre", manifestó en sus historias de Instagram.