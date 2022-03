¡Lamentable! Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico; extraviaron sus patines

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En punto de las 04:15 horas, tiempo del centro de México, se esperaba que el mexicano Donovan Carrillo saliera a la pista de patinaje y con ello, presentara el programa corto con el que participaría durante el Mundial de Patinaje Artístico que se lleva a cabo en Montpellier, Francia; sin embargo, esto no pudo ser posible debido a un grave problema con un servicio de paquetería.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De ultimo momento, el tapatío informó a la organización que no competiría debido a que no contaba con los patines que había estado usando, esto debido a que el servicio de paquetería que usó, no entregó los mismos a la aerolínea y al momento, se encuentran en calidad de extraviados.

Cabe destacar que al saber esta situación, Carrillo optó por usar unos patines nuevos; si embargo, su entrenador, Gregorio Núñez, informó que no conseguía adaptarse y por ende, se tomó la decisión de bajarse de la competencia por lo que su participación en dicho torneo no se culminó.

“Donovan está bien, esperamos que lo de los patines no afecte su desempeño; ya entrenó con unos nuevos, pero está en proceso de adaptación”, había declarado el entrenador del patinador.

El Comité Olímpico Mexicano había informado que el equipaje de Carillo sí había llegado, pues en dicha maleta se encontraban sus patines; sin embargo, tras la decisión de abandonar la competencia, se rectificó en Twitter que la información previamente difundida venía de una fuente no confiable, por lo que lamentaron haberla difundido.

"Ofrecemos una disculpa por el tuit donde se informó que el equipaje de @DonovanDCarr había llegado y participaría en el Mundial de Patinaje Artístico. Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder", escribieron.

Donovan Carrillo estaba programado para ser el segundo del grupo 1 en presentar este programa corto, por lo que su participación sería después de la del patinador húngaro, Aleksandr Vlasenko, misma que el mexicano no pudo seguir.

El haber abandonado la competencia no solo lo deja fuera de clasificar a la final, pues cabe decir que contaba con grandes posibilidades de clasificar al programa largo, sino que también es precisamente este torneo el que definiría el monto que recibiría como parte de la beca de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), misma que informó tras la participación del tapatío en Beijing 2022 que se analizaría si continuaba con el apoyo de 30 mil pesos mensuales o bien, habría un ajuste.

Fuente: W Radio, Twitter, Multimedios