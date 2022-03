¿Será suspendido? Depósito de petróleo se incendia de cara al GP de Arabia Saudita

Comparta este artículo

Riad, Arabia Saudita.- A partir de este viernes 25 y hasta el domingo 27 de marzo, el Gran Premio de Arabia Saudita se llevará a cabo en dicha nación, por lo cual los máximos exponentes de la Fórmula 1 se preparan para la gran carrera que definirá su puesto con base a los puntos obtenidos en la temporada; sin embargo, se ha reportado un incendio en un depósito de petróleo muy cerca al sitio donde se realizará este evento.

De acuerdo con los primeros reportes, la F1 optó por retrasar la segunda sesión de entrenamientos por este incidente pues el depósito ubicado al este de Yeda afecta la realización del evento.

El incendio, el cual se atribuyeron los Houthies de Yemen fue directo contra Aramco, empresa petrolera que figura como uno de los patrocinadores del evento y motivo por el cual los organizadores del gran Premio fueron llamados a una reunión de emergencia aunque no se revelaron qué fin.

"Realizamos varios ataques con drones y misiles balísticos, incluyendo una instalación de Aramco en Yedá e instalaciones vitales en Riad", relataron los Houthies de Yemen a través de un comunicado.

No obstante, hace un momento se reveló que la actividad en la pista no se vería comprometida, por lo que las actividades podrán realizarse con base al itinerario e incluso, la seguridad de los pilotos no corre peligro.

Esta es la segunda carera de la temporada de la Fórmula 1 que se lleva a cabo durante este 2022, por lo que se espera que, tras haber analizado todos los escenarios, ya no haya mas contratiempos.

