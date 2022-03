'Canelo' Álvarez busca pelear en su natal Guadalajara este 2022, revela promotor

Ciudad de México.- Saúl Álvarez tendrá su primera pelea del 2022 ante el ruso Dmitry Bivol en mayo, con Las Vegas como sede, aunque este año también buscaría subirse al ring en su ciudad natal.

El pugilista tapatío tiene la intención de pelear en tres ocasiones este mismo año, siendo diciembre la última fecha, para lo cual 'Canelo' buscaría presentarse en Guadalajara, indicó Eddie Hearn, de Matchroom Boxing.

Canelo y Eddy Reynoso quieren una tercera pelea para diciembre. Los dos me han pedido que busque opciones para Guadalajara y para Londres. No oculto que a mí me encantaría traer a Saúl al Reino Unido", manifestó para Talksport.