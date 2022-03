Cristiano Ronaldo descarta rumores de retiro tras Qatar 2022: "Yo decido mi futuro"

Lisboa, Portugal.- A sus 37 años, Cristiano Ronaldo manifestó que él decidirá hasta cuando seguirá jugando, ante los rumores de que Qatar 2022 podría ser el último para el portugués.

Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", expresó el futbolista del Manchester United.