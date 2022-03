¡Conmovido! Luka Modric pide que cese la guerra en Ucrania: "He vivido una, muere gente inocente"

Madrid, España.- La guerra en Ucrania iniciada por las tropas rusas, ha llegado hasta el deporte, pues además de las manifestaciones por parte de jugadores de dicha nación, otros profesionales del balompié han mostrado su rechazo a los bombardeos en la nación gobernada por Volodimir Zelenski que ya dejaron más de 300 civiles sin vida.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Al respecto, el centrocampista del Real Madrid, el croata Luka Modric expresó durante una conferencia de prensa el dolor que le da ver las imágenes de los estragos de la guerra pues recordó, él atravesó por un conflicto bélico también, por lo que hizo un llamado detener los ataques y evitar arriesgar a los civiles de esta manera.

“Es un tema muy complicado para todos. Espero que se termine cuanto antes porque no hace bien a nadie”, declaró el jugador.

De cara a los octavos de final de la Champions League en donde los merengues se enfrentarán contra el Paris Saint-German (PSG), Nodric no solo abordó la presión que siente el equipo por salir airoso del encuentro, sino que además se mostró visiblemente afectado por lo ocurrido en esa parte del mundo, sobre todo al recordar que durante su infancia tuvo que hacer frente al conflicto que se vivió en los Balcanes.

"La guerra no sirve para nada, yo viví una y no me gusta ver estas imágenes, es una tristeza grande para todo el mundo lo que está pasando al lado nuestro", puntualizó.