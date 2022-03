Despedida pendiente: Barcelona FC quiere rendir homenaje a Messi; proponen esta fecha

Madrid, España.- De cara al encuentro entre el Real Madrid y el París Saint-German (PSG) como parte de los octavos de final de la Champions League, el jugador argentino Lionel Messi, se volvió tendencia debido a que fue captado arribando a Madrid para prepararse para este encuentro; sin embargo, hay más noticias al rededor del astro del futbol que serían de gran emoción para la afición del Barcelona.

Messi reveló hace algunos meses que, luego de no llegar a un acuerdo económico con la directiva, dejaba las filas del Barça, noticia que compartió en una conferencia de prensa envuelto en llanto pues aseguró, hubiera querido dejar a atrás su paso por las chambas con la escuadra blaugrana acompañado de la afición.

Es por esta razón que Joan Laporta, presidente del Barcelona informó que espera que Messi pueda despedirse de esta manera en el marco del 125 aniversario de la entidad, evento que sucederá en noviembre del 2024.

“Messi tendrá su despedida cuando él quiera. Y sería fantástico hacerlo en el 125º aniversario. Él no se fue contento porque no entendió por qué no podía seguir. Le gustaría no haberse ido", aseguró ante medios Laporta.