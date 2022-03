Piloto ruso Nikita Mazepin crea fundación para ayudar a vetados por motivos políticos

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Tras ser despedido de la escudería Haas de la Fórmula 1 por la invasión rusa de Ucrania, el piloto Nikita Mazepin anunció la creación de una fundación para ayudar a deportistas que no pueden competir por motivos políticos.

Hoy anuncio la creación de una nueva fundación para ayudar a los deportistas que han sido bloqueados para competir por razones políticas", señaló el ruso en redes sociales, pidiendo "neutralidad" en el mundo del deporte.

El contrato de Mazepin con Haas fue rescindido la semana pasada, misma situación que ocurrió con la empresa y patrocinadora rusa Uralkali, que ahora exigirá al equipo judicialmente le devuelva el dinero aportado para la temporada 2022 de la F1.

El joven de 22 años consideró injusta la decisión de la escudería, pues estaba dispuesto a competir como neutral, según lo establecido por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) con respecto a los rusos.

La nueva fundación, que llevará el nombre de 'We compete as one' (Competimos como uno), será financiada con el dinero que Uralkali había destinado para patrocinar al equipo. La empresa considera que Haas cometido una acción injustificada al rescindir el contrato con efectos inmediatos.

Mazepin afirmó en videoconferencia desde Moscú que "la decisión de Haas no se basó en ninguna disposición de la autoridad del organismo rector del deporte, ni fue dictada por ninguna sanción impuesta a mí, o a mi padre o a su empresa".

