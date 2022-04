LMP Los Yaquis de Obregón hacen oficial la llegada de Willie Romero como su nuevo manager

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, después de una excesiva búsqueda, los Yaquis de Ciudad Obregón a través de su presidente, René Arturo Rodríguez hacen oficial la incorporación de Wilfredo ‘Willie’ Romero como su nuevo manager de cara a la próxima temporada de la LMP.

Romero viene de tener un gran invierto, pues fue nombrado timonel del Año en la Liga de Venezuela (LVBP), con Navegantes de Magallanes, equipo con el que quedó campeón y estuvo al frente del combinado vinotinto que participó en la Serie del Caribe 2022 en República Dominicana.

Me duele no regresar a Venezuela porque pensaba establecer mi carrera como manager allá por mucho tiempo, pero esta oportunidad con Obregón debo agradecerla. Yaquis insistió hasta cinco veces para que regresara con ellos y mi experiencia aquí en México me ha hecho crecer como timonel”. Dijo Wilfredo en entrevista para los medios.

El famoso ‘Willie’ ya sabe lo que es defender los colores de los cajemenses, ya que formó parte del cuerpo técnico de Sergio Omar Gastélum, figurando como coach de banca en los inviernos de 2019-2020 y 2020-2021.

También tiene experiencia en el beisbol azteca, en la Liga Mexicana de Béisbol debutó en la dirección de Leones de Yucatán, además pasó por instituciones como Acereros de Monclova, Tigres de Quintana Roo y recientemente será el encargado de comandar a los Pericos de Puebla en el verano.

Este será el segundo equipo de Romero en la Liga Mexicana del Pacífico, en donde curiosamente solamente ha estado al frente de ‘Tribus’. Su primera aventura en el invierto azteca fue con los Mayos de Navojoa en donde tuvo hasta el galardón de ‘Manager del Año’ con los sonorenses.

Fuente: El fildeo