Hay pleito: Salinas Pliego podría demandar a David Faitelson por hablar de su carrera en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales ha surgido un nuevo pleito que involucra al empresario Ricardo Salinas Pliego y al comentarista deportivo David Faitelson, debido a que éste último dio una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’ a quien le confesó cómo fue que salió de TV azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la entrevista, Faitelson narra diversas cuestiones de su carrera, tanto en el ámbito periodístico como personal; sin embargo, narra cómo fue que se dio un pleito donde se involucra al empresario Moisés Saba, quien a decir del comentarista de ESPN, estaba molesto por una editorial que había hecho en conjunto con José Ramón Fernández.

"Voy por mi caja de cartón para sacar mis cosas y en eso me dijo José Ramón 'espérate tantito', ya se metió él con Salinas Pliego y dijo 'nos va a dar una oportunidad siempre y cuando Moisés Saba nos perdone”, narró Faitelson.

Aunque el video pareciera no ser relevante, el dueño de TV Azteca no dudó en racionar y hasta exigirle una disculpa pública, pues insiste no fue así como éste abandonó la empresa, incluso, remarcó que renunció de manera voluntaria tras al salida de José Ramón Fernández.

“Estoy seguro que @Faitelson_ESPN estaba bromeando con el @ESCORPIONGOLDEN, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada2, escribió.

Sin embargo, la cuestión no quedó ahí, pues en un segundo mensaje, el empresario mexicano quien además es dueño de Banco Azteca, retó a Faitelson a decirle las cosas de frente, en específico lo que declaró al youtuber, de lo contrario, habría una demanda por difamación.

“¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el @ESCORPIONGOLDEN y usted, o quizá andaba tomado… o qué pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación?”, sentenció.

Al final, Salinas Pliego remarcó que, aunque conoce las razones por las que Faitelson abandonó la empresa, por respeto se las guardaría pues insistió, involucran a su esposa.

Fuente: Twitter, El Universal