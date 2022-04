Cuelga los spikes: El capitán de Diablos Rojos, Iván Terrazas, anuncia su retiro

Ciudad de México.- El capitán de los Diablos Rojos del México, Iván Terrazas, anunció en una conferencia de prensa que el 26 de abril será su último partido como pelotero profesional.

He tomado esta decisión que ha sido bastante difícil. Es una decisión que he analizado desde hace varios meses, pensando en qué es lo que sigue, y con una sonrisa en mi cara me siento satisfecho de lo que a través de los años hemos logrado", manifestó el beisbolista mexicano.