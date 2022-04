Lo desaira: Niño con autismo agredido por CR7 rechaza invitación a conocerlo

Londres, Inglaterra.- La polémica en torno a Cristiano Ronaldo no cesa y es que el pasado fin de semana agredió a un menor de edad con autismo que había acudido al encuentro entre el Manchester United y el Everton, pues tras caer el equipo de CR7, éste desquitó su coraje golpeando al menor que, con su celular grababa la salida de los jugadores.

Ronaldo quien, había negado la agresión, pronto fue puesto bajo investigación por parte de la policía de Merseyside en Liverpool; no obstante, el jugador optó por resarcir el daño al invitar al menor identificado como Jake, al tiempo de ofrecer una disculpa en redes sociales.

Aunque el gesto buscaba evitar dejarle un mal sabor de boca al menor, al final tanto la madre de Jake como él rechazaron la invitación hecha por el portugués, pues aseguraron que no había motivos para ir a verlo.

"¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tiene nada que decirle. Sólo porque es Cristiano Ronaldo, ¿deberíamos hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero no es así. Rechazamos la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro", dijo la madre de la víctima.