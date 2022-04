¡Insólito! 'Chicharito' Hernández se reencontrará con Chivas; ¿regresa al 'rebaño'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las noticias en torno a las Chivas del Guadalajara no terminan y es que, luego de conocerse que Marcelo Michel Leaño habría sido despedido como director técnico, se reveló que el ‘Chicharito’ Hernández compartirá el terreno de juego con el ‘rebaño sagrado’ aunque en esta ocasión será en su contra.

Como parte de la agenda de la Leagues Cup Showcase, las Chivas se enfrentarán al Galaxy, equipo para el que actualmente juega el que alguna vez fuera parte de la escuadra tapatía; inciso, en esta misma liga el América y el Los Ángeles FC se verán las caras, encuentros que han emocionado a la afición de ambas escuadras mexicanas.

En ese sentido, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, no dudó en opinar sobre el enfrentamiento que tendrá contra el Galaxy, evento en el que se espera haya mejores resultados pues esto no sucedía con Leaño al frente.

"Estoy muy contento de que Chivas juegue en ese maravilloso estadio. En Los Ángeles nos sentimos como en casa. Es una ciudad rojiblanca", manifestó Vergara.

Mientras tanto, ‘Chicharito’ Hernández no se ha pronunciado sobre el encuentro que tendrá con el que alguna vez fue su equipo; no obstante, tras haber sido parte de sus filas no se perderá la oportunidad de marcar otro gol a su carrera.

Fuente: Grupo Imagen