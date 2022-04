Aficionados de Chivas dañan hotel en la CDMX para reclamar a jugadores; directiva responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aficionados de Chivas acudieron al hotel de concentración del equipo, previo al partido ante el Cruz Azul de la Liga MX en la Ciudad de México, y rompieron los protocolos de seguridad, vandalizando las instalaciones del inmueble en su intento por reclamar a los futbolistas los últimos malos resultados.

Por medio de redes sociales se publicó un video del momento en el que durante la serenata que organizaron los seguidores del rebaño, un grupo de fanáticos decidió brincarse la barrera de seguridad para encarar a los jugadores.

Al ver que el plantel se resguardó al interior del hotel, las personas rompieron el cristal de una de las puertas del edificio para continuar con los reclamos hacia Antonio Briseño y Fernando Beltrán. Por tal motivo, elementos de seguridad del hotel, con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, contuvieron a los involucrados.

Después de lo sucedido, Chivas compartió un mensaje en redes sociales, donde responsabilizó a los medios de comunicación por los ataques sufridos este viernes.

Condenamos enérgicamente las agresiones de esta noche, tanto de los pseudoaficionados que fueron actores principales, como de medios de comunicación que desde temprano ayudaron a crear un entorno hostil con sus encabezados amarillistas y provocadores", señaló el club, adjuntando tres imágenes para justificar lo dicho.

En un segundo comunicado, el club manifestó: "Hacemos un llamado enérgico y categórico, de nueva cuenta, a la NO violencia en nuestro futbol. Lo ocurrido esta noche en nuestro hotel de concentración en la Ciudad de México NO representa a nuestra verdadera afición". Hasta el momento no hay personas detenidas.

