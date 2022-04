¿Vuelve a casa? 'Tecatito' confiesa que prefiere regresar a la Liga MX antes que jugar en la MLS

Sevilla, España.- Jesús 'Tecatito' Corona aseguró que no está entre sus planes jugar en la Major League Soccer (MLS) cuando termine su carrera por Europa, pues prefiere regresar a la Liga MX.

Aunque el futbolista de 29 años firmó contrato con el Sevilla hasta 2025, se niega ser otro de los mexicanos que emigra a Estados Unidos procedente del futbol del Viejo Continente, como Carlos Vela o Javier 'Chicharito' Hernández, y próximamente, Héctor Herrera.

En este momento no (MLS), no sé si en algunos años, pero en este momento no me veo todavía por allá", expresó en entrevista para TUDN.

El sonorense señaló que le interesa primero el futbol mexicano, ya sea con Rayados de Monterrey, con quienes jugó hasta 2013 previo a ser fichado por el Twente de la Eredivisie, o al América, equipo al cual era aficionado de pequeño.

No, no me lo he pensado, salí de Monterrey, le tengo un cariño, no le cierro la puerta a nadie, pero obviamente escucharía primero a Rayados", manifestó.