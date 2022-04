¡Está confiado! 'Canelo' asegura que no hay boxeador que pueda vencerlo en este momento

Ciudad de México.- Mientras continúa su preparación para pelea contra Dmitry Bivol, Saúl 'Canelo' Álvarez opina que a sus 31 años, se encuentra en su mejor estado físico.

El 'Canelo' aseguró en entrevista con Boxing Scene que no hay boxeador en la actualidad que pueda vencerlo, pues afirma en esta etapa está en su mejor nivel como atleta.

Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores. Pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, me siento en mi mejor forma", expresó.