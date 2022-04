¿Se retira? Djokovic revela padecer una enfermedad que calificó como "extraña"

Belgrado, Serbia.- Uno de los principales exponentes del tenis es el serbio Novak Djokovic quien debido a su desempeño y múltiples títulos ganados, es conspirado el número uno del mundo; no obstante, ha estado envuelto en polémica debido a que se ha opuesto a recibir la vacuna contra Covid-19, situación que incluso lo llevó a ser vetado de diversos eventos.

Sin embargo, el tenista ha dado una noticia que ha sacudido al mundo del tenis y es que, tras padecer Covid-19 y aun así ponerse al biológico, informó que padece una extraña enfermedad por lo que justificó que su condición física ni fuera la mejor ante el enfrentamiento que tuvo con el ruso Andrey Rublev con el cual cayó.

"No se trata de coronavirus. No quiero dar más detalles, pero es algo que afecta a mi metabolismo", mencionó el serbio a través de una conferencia de prensa.

Al revelar esta información, el tenista buscó explicar a la afición la razón por la cual su desempeño no ha sido el ideal en cada uno de los recientes encuentros que ha disputado, sobre todo cuando entre cada uno de los descansos durante el duelo con el tenista ruso, se le vio usar toallas con hielo para refrescarse.

"Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, mencionó.