Andrés Lilllini espera que el arbitraje "no tenga ninguna incidencia" sobre Pumas en la Vuelta

Ciudad de México.- El entrenador de Pumas, Andrés Lillini, se mostró molesto tras dejar ir la victoria en la Ida de la Final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Reconoció que ahora deberán definir el título en una cancha complicada como la de los Seattle Sounders, pero pidió que el arbitraje se mantenga parejo para ambos equipos y que no sea factor para definir al próximo campeón.

No (está perdido nada), sí, la tristeza y la amargura de este momento difícil que es asimilar esta victoria que teníamos más que todo por los minutos en que se dieron los penales, ahora vamos a una cancha muy complicada, ojalá que el arbitraje sea neutral y no tenga ningún tipo de incidencia ni nada, el que gane que lo haga haciendo bien las cosas", manifestó en la conferencia de prensa.

El director técnico argentino expresó sentirse frustrado por el resultado, pero aseguró que buscarán ganar el campeonato de la Concacaf con la garra y entrega que los ha caracterizado.

El partido era incómodo, difícil, si bien ellos tuvieron más posesión no era determinante y cuando nos pusimos 2-0 no tuvimos esa capacidad de mantenernos lejos de nuestra portería, más allá de que el primer penal hay una falta muy clara sobre Meritao que no se cobra, eso sí tiene incidencia. Ahora lo de siempre, nos gusta echarle un poco de sudor y lágrimas a esto así que vamos a Seattle a ganar", afirmó.