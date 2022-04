¿Crisis en el Barcelona? Martin Braithwaite da positivo a Covid-19; el equipo suma 2 bajas

Comparta este artículo

Madrid, España.- La tarde del jueves 28 de abril, el club deportivo Barcelona in formó que Óscar Mingueza había dado positivo a Covid-19, enfermedad por la cual debería estar ausente de todas las actividades de la escuadra blaugrana, acción a la que se ha sumado el defensa Martin Braithwaite quien también fue diagnosticado con el virus SARS-CoV-2.

Cabe destacar que con esta dos bajas, el Barcelona enfrenta ciertas dificultades para imponerse ante el Mallorca, equipo al que se enfrentarán este domingo 1 de mayo como parte de la jornada de campeonato.

A través de las redes sociales, el club notificó a la afición el contagio de Braithwaite de quien dijeron, se encuentra bien de salud, por lo que se cree sólo se perdería el duelo ante el Mallorca.



Aunque la ausencia de Braithwaite y Mingueza se confirmó en menos de 24 horas, se cree que su baja no cause un problema en la escuadra, ya que ambos jugadores no habían tenido un rol importante en los últimos encuentros.

