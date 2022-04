¡Golpe a JC Chávez! Este rival del expúgil mexicano asegura que "no pegaba duro"

Ciudad de México.- El exboxeador mexicano Mario 'Azabache' Martínez habló sobre su enfrentamiento con Julio César Chávez, celebrado el 13 de septiembre de 1984, en la pelea en la que estaba en juego el título vacante superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Deportes Julio César Chávez asegura que "no supo ayudar" a su hijo a superar sus adicciones

El Gran Campeón no desaprovechó la oportunidad y se quedó con el cinturón tras vencer por knockout en el octavo round al peleador tapatío. ‘Azabache’ explicó que la entonces joven promesa del boxeo mexicano, nacido en Ciudad Obregón, no pegaba duro, pero era muy insistente.

No era un peleador que pegaba duro. Pero era un peleador que era insistente, iba tras de ti, tras de ti. Quizá eso fue lo que me cansó. No dejaba de tirar golpes y también aguantaba muchos golpes", manifestó para el portal Izquierdazo.