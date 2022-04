Matías Almeyda, exentrenador de Chivas, afirma que México y Argentina avanzarán en Qatar 2022

Ciudad de México.- Matías Almeyda, exentrenador de Chivas, aseguró que tanto la Selección Mexicana como la Argentina avanzarán sin problemas en la fase de grupos del Mundial, donde ambos comparten el sector C.

Como argentino mexicano que me siento, creo que las dos selecciones van a pasar. No hay que cuestionar tanto, son dos grandes equipos, con grandes cuerpos técnicos. Deseo que pasen los dos, es preferible que se encuentren en la fase de grupos y no después", aseguró el actual entrenador del San José Earthquakes de la MLS.