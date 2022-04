Adiós al diamante: Jorge Cantú anuncia que se retirará al terminar la temporada con Diablos Rojos

Ciudad de México.- Jorge Cantú anunció su retiro este lunes, afirmado que al terminar la temporada 2022 con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dejará el diamante.

Me retiro, esta es mi última temporada y al terminar será momento de colgar los spikes. Lo platiqué con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y he tomado esta decisión y me doy por bien servido por todo lo que viví e hice", manifestó en conferencia de prensa en el estadio Alfredo Harp Helú.