Louis Van Gaal anuncia que padece cáncer de próstata; gremio futbolístico envía su apoyo

Ámsterdam, Países Bajos.- Louis Van Gaal, entrenador de la Selección de Países Bajos, reveló el domingo por la noche que padece una agresiva forma de cáncer de próstata y que se ha sometido a 25 sesiones de radioterapia.

La posibilidad de que mueras de cáncer de próstata no es tan grande; por lo general, son las enfermedades subyacentes al cáncer por las que uno muere. Tuve la opción de preguntarme, '¿quiero mostrárselo a la gente o no?' Bueno, creo que la enfermedad y la muerte son parte de la vida", manifestó el director técnico de 70 años en entrevista hecha para la cadena RTL4, para presentar un documental sobre su vida.

Van Gaal explicó que, hasta ahora, no había informado a sus jugadores de la enfermedad y que iba a las sesiones de radioterapia por la noche, después de los entrenamientos.

No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye, así que pensé que no deberían saberlo. Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban ‘qué tipo tan sano’, pero no es el caso", agregó.