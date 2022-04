Sonorense Daniel Duarte se queda con Rojos; se acerca su debut en Grandes Ligas

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- La decisión de Rojos de Cincinnati de enviar a Daniel Duarte a jugar con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol el año pasado fue el mayor impulso para que el lanzador sonorense luchara por el sueño de llegar a Grandes Ligas.

Duarte recibió un premio a su esfuerzo y constancia, al ser incluido en el roster para el día de apertura de la próxima temporada por lo que se encamina a debutar en la Gran Carpa.

“No tomé a mal cuando me mandaron a México”, dijo Duarte quien tuvo excelentes números durante el entrenamiento de primavera.

“Me explicaron en qué era lo que tenía que trabajar en Monclova; mis pitcheos rompientes y la combinación de mi recta, que tuviera más movimiento y fue justo lo que hice. Creo que ahora se ven los resultados y me siento un lanzador más completo”, expresó el relevista, quien el próximo 12 de abril cumplirá 26 años.

Duarte, firmado originalmente por Tigres de Quintana Roo, fue vendido primero a los Reales de Kansas City, donde solo jugó en 2015 en liga de novatos, mismo nivel a donde volvió para 2018, con los Rangers de Texas y luego estuvo par de temporadas en México con los felinos.

En 2020 se quedó sin actividad en el verano por la pandemia que paró a todo el sistema de ligas menores y fue dejado en libertad por Texas, para luego firmar con Rojos.

“El proceso es largo, pero vale la pena”, señaló Duarte. “Aún soy joven y yo sueño con hacer una carrera en Grandes Ligas y creo que voy por el camino adecuado”.

Duarte no estará solo en el bullpen, ya que el veracruzano Luis Cessa es parte importante en el cuerpo de relevistas de los Rojos.

La verdad es que si te hace mucho más sencillo todo, no solo en el campo, donde me ha dado muchos consejos con toda su experiencia, sino también afuera me ha apoyado en todo”.

Fuente: Excelsior