MLB Opening Day: Los partidos que iniciarán la temporada 2022 y cuántos mexicanos participarán

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- ¡Playball! El beisbol de las Grandes Ligas regresa a la actividad este jueves 7 de abril, pues luego de varias semanas de incertidumbre por el paro laboral, hoy es el Opening Day de la temporada 2022.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esta campaña viene con varios cambios, desde la modificación del nombre del equipo de Cleveland, ahora Guardians, además de nuevas reglas a considerar.

La más destacada es que ahora la Liga Nacional implementará el bateador designado, además de que la postemporada contará con 12 equipos en lugar de los 10 habituales. Las dos novenas mejor posicionadas de cada Liga tendrán una semana de descanso.

El partido que abrirá la emocionante jornada es el Chicago Cubs ante los Milwaukee Brewers en el Wrigley Field, a partir de las 11:20 horas de Sonora; por los visitantes abrirá el derecho Corbin Burnes, mientras que por los locales lo hará el derecho Kyle Hendricks. Estos son los demás partidos para hoy (Hora del centro de México):

New York Mets vs Washington Nationals | 15:05 horas

vs | 15:05 horas Cleveland Guardians vs Kansas City Royals | 15:10 horas

vs | 15:10 horas Pittsburgh Pirates vs St. Louis Cardinals | 15:15 horas

vs | 15:15 horas Cincinnati Reds vs Atlanta Braves | 19:00 horas | (Va por ESPN)

vs | 19:00 horas | (Va por ESPN) Houston Astros vs Los Angeles Angels | 20:38 horas

vs | 20:38 horas San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks | 20:40 horas

Cabe mencionar que dos partidos de hoy fueron suspendidos por las malas condiciones climáticas en las respectivas ciudades donde se jugarían: el Boston Red Sox vs New York Yankees (que estaba programado para ser el que arrancara la temporada) y el Seattle Mariners vs Minnesota Twins. Ambos fueron reprogramados para mañana viernes 8 de abril, junto con los otros partidos que completarán el Opening Day.

Mexicanos en el Día Inaugural de Grandes Ligas

En el arranque de esta campaña 2022 de las Ligas Mayores, serán 15 los mexicanos que formen parte de los rosters del Opening Day:

José Urquidy (Astros)

(Astros) Alejandro Kirk (Blue Jays)

(Blue Jays) Giovanny Gallegos (Cardinals)

(Cardinals) Manuel Rodríguez (Cubs)

(Cubs) Oliver Pérez (Diamondbacks)

(Diamondbacks) Julio Urías (Dodgers)

(Dodgers) Víctor González (Dodgers)

(Dodgers) Andrés Muñoz (Mariners)

(Mariners) Ramón Urías (Orioles)

(Orioles) Alex Verdugo (Red Sox)

(Red Sox) Daniel Duarte (Reds)

(Reds) Luis Cessa (Reds)

(Reds) Luis Urías (Brewers) *Lesionado

(Brewers) *Lesionado Humberto Castellanos (Diamondbacks)

(Diamondbacks) Víctor Arano (Nationals)

Fuente: Milenio, Marca