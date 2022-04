'Canelo' Álvarez revela que lleva una dieta vegana para su pelea contra Dmitry Bivol

Guadalajara, Jalisco.- A poco menos de un mes para la pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol por el título semipesado de la AMB, el 'Canelo' acelera su preparación para estar listo y llegar con las 178 libras pactadas.

Esto ha hecho que el púgil tapatío se someta a un régimen alimenticio muy estricto, basado en una dieta vegana, aunque asegura no le ha costado llevarla.

No soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido. No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes, de un ching... Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano", mencionó en entrevista con ESPN.