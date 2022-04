¿Se irá? Real Madrid informa que futuro de Carlo Ancelotti se definirla al término de la temporada

Madrid, España.- Recientemente, el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, informó que la escuadra que dirige ha decidido hacer un balance al final de la temporada en donde se decida si éste permanece al frente o bien, se busca un reemplazo, todo en el marco en que los ‘merengues’ están por disputar en encuentro contra el Getafe de liga.

En conferencia de prensa, Ancelotti quien hasta hace poco había confirmado haber dado positivo a Covid-19, resaltó que su intención es hacer su trabajo tan bien como le corresponda y solo los resultados definirán su futuro al frente de “los de blanco”.

"Yo no me pongo nota, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. El club me da mucha motivación para trabajar a tope y nada más. Tengo que esperar a final de temporada a ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos", manifestó.