'Chicharito' defiende al 'Canelo' tras perder ante Bivol: "Una derrota no define lo que eres"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Javier 'Chicharito' Hernández defendió a su compatriota Saúl 'Canelo' Álvarez tras su derrota del sábado ante Dmitry Bivol, asegurando que México debe tener una mirada más positiva hacia sus deportistas.

Con 'Canelo', si se fijan, es hasta increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuántos años. Y ya toda la gente lo quiere crucificar... 'Canelo' era el primero que quería ganar, igual que 'Checo' Pérez era el primero que quería estar en el pódium (en el Gran Premio de Miami) y hasta ganar la carrera", manifestó el futbolista en un acto del LA Galaxy sobre salud mental, deporte y juventud.

El futbolista tapatío indicó que en nuestro país se debe apostar por "cambiar la narrativa" con respecto al deporte para admirar a los atletas, agradecerles su esfuerzo y también buscar mensajes más profundos y más positivos.

Una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista chingón. A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo: si ganas, vales; y si pierdes, ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso", agregó.