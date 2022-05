Pese a ofertas en Europa, 'Tuca' Ferretti quiere seguir trabajando con equipos en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ricardo 'Tuca' Ferretti, cuyo último equipo fue el FC Juárez, manifestó su deseo de quedarse dirigiendo en la Liga MX, pese a tener varias ofertas para dirigir en el extranjero.

Después del reto que tuvo con el equipo de Bravos, el director técnico brasileño ya tiene en la mira su próximo proyecto, según reveló en entrevista para el programa de ESPN, Futbol Picante.

He tenido muchas ofertas, de Brasil, Europa, Grecia, como 10 ofertas, muy buenas en el aspecto financiero; quiero seguir trabajando aquí", manifestó.

Ferretti reveló que la directiva del club de Chihuahua le pidió seguir frente al proyecto, pero que no se sintió con el "ímpetu" de seguir frente al equipo.

Me siento bien, porque soy una persona que busca aprender siempre, y de una experiencia no agradable, en el aspecto futbolístico, porque en el otro es puro agradecimiento al grupo que me invitó a trabajar, pero yo siento que de todo esto saco cosas positivas", expresó.

Y es que el Juárez tuvo que pagar una multa de 80 millones de pesos luego de no haber podido salir del fondo de la tabla durante el Clausura 2022, cuando estuvo al mando del 'Tuca'.

"Aprendí y me di cuenta que las decisiones tomadas sin tanto conocimiento o cerebro, te cuesta más; me dejé llevar por la pasión y por el gusto de entrenar y pensé que podría revertir una opción complicada", agregó. Aunque no se informó cuál será el siguiente proyecto que decida encabezar Ricardo Ferretti, todo indica a que sería en la Liga MX.

