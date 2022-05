Luto en el deporte: Muere joven atleta tras competencia; sufrió un paro cardiorrespiratorio

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Este día el deporte está de luto, pues el joven atleta, David Alejandro Gómez, quien participó en una competencia de división individual en Chihuahua, murió momentos después de presentarse; le dio un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con los primeros informes, fue el pasado sábado 15 de mayo de 2022 cuando en la Universiada Nacional 2022, realizada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, el joven judoca comenzó a sentirse mal.

En la imagen, la Conade lamentó la muerte del atleta.

Trascendió que David Alejandro Gómez, en representación de la Universidad de Guadalajara, participaba en la división individual de más de 100 kilogramos cuando comenzó a sentirse mal, a lo que le sugirieron sentarse.

Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. [...]No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso", mencionó el doctor Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, especialista de la Universidad de Guadalajara.