De no creer: Critican a un jugador del PSG por oponerse a usar el uniforme con el escudo LGBT

Paris, Francia.- Pese a que más ámbitos han apostado por la inclusión en donde las personas que forman parte de la comunidad LGBT son bien recibidas, para este jugador del Paris Saín-Germain (PSG) todavía falta mucha apertura, pues antes que lucir el uniforme con el escudo arcoíris, anunció que prefiere no saltar a la cancha con el resto de sus compañeros.

Se trata de Idrissa Gueye, quien se ha vuelto tenencia debido a que el pasado sábado 14 de mayo no jugó con la escuadra parisina debido a que el uniforme sufrió ciertas modificaciones, ya que se incluía el escudo de la comunidad gay con la intención de conmemorar el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que tiene lugar el 17 de mayo.

El centrocampista originario de Senegal, rechazó usar la prenda que ´si lucieron figuras como Lionel Messi, Sergio Ramos, Kylian Mbappé o Achraf Hakimi, por mencionar algunos, hecho por el que ha sido severamente criticado en redes ya que es calificado como una persona homófoba.

Ante la pregunta del porqué el senegalés estaba en las gradas y no en la cancha tras haber sido convocado, Mauricio Pochettino, director técnico del PSG, argumentó que no tenía que ver con su estado físico, sino que era más por temas personales pero no detalló el motivo real.

Fue hasta este lunes que la prensa francesa destacó que el jugador se oponía a usar la prenda con este escudo, por lo que de inmediato fue blanco de criticas ya que se ha revelado, tanto el equipo como la afición, lucieron muy orgullosos por este tipo de inclusión en el deporte.

