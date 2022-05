Andrés Guardado reconoce que "todos han crecido", pero la Selección Mexicana "está estancada"

Comparta este artículo

Sevilla, España.- La Selección Mexicana se ha estancado en los últimos años, a diferencia de otros países cuyos equipos han crecido, opinó Andrés Guardado, el segundo futbolista con más partidos disputados con el 'Tri', en entrevista para el nuevo programa del exdirector técnico Hugo Sánchez. El capitán tricolor admitió que si bien otras selecciones del continente americano han aumentado su nivel, el caso no ha sido el mismo para México, sobre todo desde que dejó de participar en torneos organizados por la Conmebol.

México dejó de participar en competiciones de la confederación sudamericana en 2016, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. En su última participación en la Copa América, quedó eliminado en Cuartos de Final por Chile, en aquel vergonzoso resultado de 7-0; en la Copa Libertadores, tres equipos distintos lograron jugar la final de este torneo, si bien ninguno logró ganarla, varios fueron los protagonistas del prestigioso certamen.

Aunado a esta situación, Guardado consideró que en ocasiones al futbolista mexicano no se le reconoce como debe de ser, y que muchas veces es criticado a pesar de la trayectoria deportiva con la que cuentan: "Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro Irarragorri a decir que no entro en planes y luego sale el directo deportivo del Betis y dice que están contentos conmigo y quiere que me retire aquí. El corazón te lleva, pero al final hay que estar donde uno se siente valorado".

El exjugador del Atlas se dijo consciente de que le queda poco tiempo en el futbol como jugador activo, pero a sus 35 años mencionó ya está listo para emprender en un futuro su carrera como director técnico, aunque asegura quiere desempeñarla en Europa: "Me estoy preparando para ser entrenador y lo he platicado con Rafa si uno se va allá es muy difícil que le abran la puerta acá, quiero empezar mi carrera de DT aquí", expuso.

