Entre lágrimas, Chicharito habla sobre sus hijos: "Han sido los años más complicados de mi vida"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Conmovido, Javier 'Chicharito' Hernández habló sobre sus dos hijos Noah y Nala, quienes son producto de la relación que mantuvo con la modelo Sarah Kohan. Ante la ola de rumores que han surgido sobre los motivos que orillaron a su separación de la australiana, el futbolista tapatío habló con el periodista Jorge Ramos, para el programa Algo Personal.

Al hablar de sus hijos y revelar detalles de su vida personal, el jugador del LA Galaxy reveló que tomó la decisión de ser muy reservado en redes sociales y que no ha querido compartir muchas cosas que pasaron tras su divorcio con la también influencer, por el bien de sus dos niños: "Hay cosas que se van a quedar ahí que mis hijos pueden ver en un futuro, entonces debo ser muy delicado en ese aspecto, y debo tener mucho respeto y al fin de cuentas uno nunca sabe, si no se tiene que postear algo o se tiene que postear algo", manifestó.

Entre lágrimas, el delantero tapatío confesó lo mal que la ha pasado en esta complicada situación en su vida personal, asegurando que no ha querido victimizarse ni buscar empatía y que estos dos años han sido de los más difíciles de su vida.

He decidido mantenerlo así, y pagar las consecuencias que hasta mucha gente ha dicho y ha hablado que soy un mal padre, cuando no tienen ni idea porque no he posteado yo nada… ¿entonces cómo van a saber si soy un buen padre?, pero lo he hecho, de verdad que lo he hecho por ellos, pero si he experimentado mucho dolor", expresó.

Después, cuando Ramos habló de sus cualidades en la cancha y cómo eso lo convirtió en un ídolo para mucha gente, pero no lo hacía menos humano, 'Chicharito', tras limpiarse algunas lágrimas, dijo: "Yo no he querido que supieran, ni que sepan de eso, pero sí son los seres que más amo en mi vida".

Hernández y Kohan iniciaron su romance durante el verano de 2018, después del Mundial de Rusia. Meses después revelaron su relación al mundo y posteriormente, que esperaban su primer bebé; después se anunció que contrajeron nupcias y que contarían con un programa en YouTube en el que compartirían su día a día con el coach de vida Diego Dreyfus, que vivía con ellos.

No obstante, la separación de la pareja llegó a pocos días del nacimiento de su segunda hija y fue el exjugador del Manchester United quien asumió que no había sido ni la mejor pareja ni el mejor padre en una entrevista que dio para The Ringer. Actualmente están divorciados y mientras él disfruta de su noviazgo con la ecuatoriana Nicole McPherson, Sarah comparte su vida con sus dos hijos pequeños.

Fuente: Agencia México