Se queda en casa: Kylian Mbappé renovará contrato con el PSG, afirman medios deportivos

París, Francia.- Kylian Mbappé ya habría tomado la decisión de quedarse en casa y renovar su contrato con el París Saint Germain (PSG), por lo que no emigrará a LaLiga, reportaron este sábado por la mañana los periodistas italianos Gianluca Di Marzio y Fabrizio Romano, causando conmoción en las redes sociales y haciendo tendencia el nombre del joven futbolista francés.

Según el reporte de Di Marzio, el futbolista de 23 años ya tenía un acuerdo de palabra con el Real Madrid, pero de último momento se inclinó por la extensión de contrato con el PSG, así que su posible llegada al plantel merengue no ocurrirá este verano: "Mbappé renueva con PSG y dice no al Real Madrid con quien tenía in compromiso verbal desde hace tiempo", fue el informe del periodista.

Por su parte, Romano confirmó que Florentino Pérez, presidente del equipo español, está enterado de la decisión del joven francés: "Mbappé se quedará en el Paris Saint-Germain. Definitivamente no dicha por el Real Madrid este verano, la decisión final está tomada y comunicada a Florentino Pérez", mencionó.

Cabe mencionar que Iamari Fayza, madre de Kylian Mbappé se pronunció temprano en Twitter con respecto a la noticia de que su hijo renovaría con el PSG, asegurando que "nunca hubo un acuerdo" con el Real Madrid. Incluso desde la cuenta de la Ligue 1 en español se subió un tuit con una imagen de una sonrisa de un personaje de Dragon Ball y se rumora que sería un guiño a que la joyita del futbol francés se quedará en casa; y hasta Anne Hidalgo, alcaldesa de París, celebró en sus cuentas de redes sociales el hecho de que el delantero se quedará en la capital francesa, a falta de una confirmación por parte del mismo equipo y el jugador.

Mbappé está en la lista de convocados para el juego de esta noche ante el Metz y estará disponible para el entrenador Mauricio Pochettino, luego de encenderse las alarmas cuando a mitad de la semana pasada no entrenó con el resto de sus compañeros. Esta noche, el equipo celebrará junto a su afición el título de liga obtenido hace unas semanas, además de que habrá algunas despedidas, como la del argentino Ángel Di María.

Fuente: Récord, AS