Carlo Ancelotti revela que todavía se 'mensajea' con 'Chicharito' y 'Chucky' Lozano

Madrid, España.- Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores en el futbol, y jugadores mexicanos como Javier 'Chicharito' Hernández e Hirving 'Chucky' Lozano han tenido la oportunidad de estar bajo sus órdenes. Si bien esto pasó hace tiempo, el director técnico reveló que aunque ya no los dirige todavía tiene una buena relación con ellos y que incluso se mandan mensajes.

De la misma forma, el mandamás del Real Madrid destacó las cualidades del futbolista del Napoli, a quien dirigió en 2018 en el mismo equipo italiano, con y sin el balón en sus pies: "Me gusta mucho como jugador, que tiene intensidad. No tiene una calidad fina o técnica pero es muy rápido, juega muy bien para mí sin balón. Para mí, Chucky puede jugar en la banda, atrás de un delantero o como delantero, se mueve bien y corre sin balón", afirmó.

Además, Ancelotti fue cuestionado sobre su colega argentino Gerardo 'Tata' Martino, a quien respaldó debido a que aseguró todos los directores técnicos por sus decisiones; también descartó la posibilidad de ser entrenador de una selección.

Dime quien de los entrenadores no es cuestionado, es nuestro hábitat ser cuestionado y más en una selección, donde uno no tiene el tiempo para trabajar, entrenar. A mí no me gusta, pensar ahora en entrenar tres días al mes, no me da mucho gusto, prefiero quedarme aquí, me gusta el día a día", precisó.