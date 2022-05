PSG: Mientras Neymar adelanta su permanencia, cesan al técnico de la escuadra femenil

Comparta este artículo

París, Francia.- Hace unos días se confirmó que el jugador francés Kylian Mbappé no dejaría al París Saint-German (PSG) tras recibir una oferta por parte del Real Madrid; sin embargo, esto no fue motivo para confirmar la estadía de otros jugadores de la escuadra parisina como es el caso de Neymar, quien adelantó que, mientras no haya ningún aviso respecto a su salida, él seguirá en el equipo.

Cabe destacar que al momento, diversas escuadras han mencionado su interés en fichar a diversos jugadores, como es el caso del Real Madrid quien ya difundió a sus tres posibles fichajes; sin embargo, el caso de Neymar sigue siendo una incógnita que lo llevó a declarar que, mientras no haya algún aviso oficial, el se quedará en la 'Ciudad de la Luz' donde ha tenido un buen paso, en especial tras recibir a Lionel Messi en el equipo.

"Por ahora no me ha llegado ninguna información, pero por mi parte, la verdad es que me quedo", aseguró el brasileño.

Cabe destacar que el contrato que Neymar tiene con el PSG, lo mantendrá en este equipo hasta 2025, por lo cual, modificar su estadía no estaría dentro de los próximos planes del equipo y con ello, mantener el tridente entre Lionel Messi, Mbappé y por supuesto, el brasileño.

Sin embargo, medios franceses han resaltado que, en caso de presentarse una oportunidad, el PSG no se opondría a la salida de Neymar, lo que sigue dejando en el limbo su estadía hasta que, de manera oficia, se emita un comunicado en donde se asegure que se quedará y por ende, mantenga dicho contrato firmado hasta el 2025.

Crisis en la escuadra femenil

Por su parte, la escuadra femenil informó que el técnico Didier Ollé-Nicolle, fue cesado de sus actividades luego de haber sido señalado por agredir sexualmente a una de las jugadoras, al tiempo de haber empleado palabras consideradas como ‘inapropiadas’ durante su desempeño al frente de este equipo; situación que el PSG femenil confirmó a través de un comunicado.

"Si esos hechos y palabras se confirman, serían incompatibles con los valores deportivos y humanos del PSG", dicta la misiva difundida en redes.

La jugadora, quien además es menor de edad, señaló las agresiones del técnico a través de la plataforma Twitter que Ollé-Nicolle le había tocado el trasero durante uno de los entrenamientos, acción de la que sus padres ya estaban al tanto y por lo cual, estaban dispuestos a apoyar a la joven ante las autoridades competentes.

