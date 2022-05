Qatar 2022: Matías Almeyda asegura que México y Argentina "van a empatar y pasarán los dos"

Comparta este artículo

Atenas, Grecia.- El entrenador argentino Matías Almeyda siempre ha dejado claro que tiene un cariño especial por México tras su paso por Chivas, y ahora fue cuestionado acerca del próximo partido entre la Selección Azteca y la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022; en entrevista para Fox Sports dijo lo siguiente.

Ahora como director técnico del AEK Atenas de la Liga de Futbol de Grecia, el 'Pelado' aseguró que el partido entre ambos equipos terminará empatado, además que confía en que los dos países, que se ubican en el Grupo C de la Copa del Mundo, avanzarán a la etapa de Octavos de Final: "Argentina y México van a pasar los dos, tienen que pasar los dos, un empate y pasan los dos", dijo.

Durante la plática, el exfutbolista recordó su etapa en México, asegurando que lo extraña y que conoció a personas que lo marcaron tanto en vida personal como en la parte profesional: "Se extraña mucho, han pasado tres años y medio y el recuerdo de haber vivido en México a nivel familiar, amigos que he hecho fuera del fútbol y a nivel deportivo lo he extrañado no voy a decir que no", añadió.

Finalmente, el argentino concluyó haciendo un repaso por su paso por Chivas, donde habló sobre su último torneo, el Clausura 2018, y explicó porque se concentraron en la Liga de Campeones de la Concacaf y dejó de lado la Liga MX: "Mi último torneo no fue bueno, se jugaba otro título que era el de la Concachampions que no era para menospreciar porque era uno de los pocos trofeos que le faltaba en la vitrina a Chivas y no había equipo para jugar dos torneos, ese fue el final", concluyó.

Después de terminar su gestión en Chivas, Almeyda dirigió cuatro temporadas al San José Earthquakes de la MLS en Estados Unidos, para después recalar en el AEK de Atenas, pese a que los aficionados del Rebaño Sagrado deseaban verlo de vuelta en Guadalajara. Cabe mencionar que el mismo Almeyda aseguró que todavía mantiene una relación cordial con Amaury Vergara, presidente del club, pero aseguró que él no cumple con los requisitos para dirigir de nueva cuenta al plantel.

Hay una cosa muy clara, me mando mensajes con Amaury, hice una película que es de Amaury y yo di el visto bueno para que saliera la película. Después es una cuestión de gustos, y yo no soy del gusto de Amaury para dirigir a Chivas, y no está mal", añadió.

Fuente: Récord