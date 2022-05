Por alineación indebida, estas son las sanciones que la Liga MX impondrá a Tigres

Monterrey, Nuevo León.- Después de la investigación hecha por la posible alineación indebida de Tigres frente al Atlas, en el partido del 21 de mayo, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX anunció las sanciones que impondrá al club regio. Dicha entidad informó que los felinos perderán ese partido, correspondiente a la vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2022 contra los rojinegros.

Esto ocurre después de que el equipo haya "trasgredido lo dispuesto en los artículos 48 y 49.7 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, debiendo quedar el resultado de dicho encuentro 0-2 en favor del Club Atlas", precisó la comisión. De la misma forma, Tigres fue multado económicamente y se dejaron sin efecto los goles que anotaron.

Cabe recordar que los universitarios se midieron al Atlas en la antesala de la Final de este torneo y el entrenador Miguel Herrera se equivocó al poner durante el encuentro a nueve elementos no formados en México sobre la cancha. El reglamento establece que deben ser ocho, y ese día sobre el terreno de juego estaban Nahuel Guzmán, Igor Lichnosvky, Luis Quiñones, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Yefferson Soteldo, Carlos González, Florian Thauvin y André-Pierre Gignac.

En dicho compromiso, los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) buscaban remontar el marcador, después de haber caído en la ida 3-0 ante el Atlas, pero finalmente se quedaron fuera tras perder en el global 5-4. Al terminar el juego, el 'Piojo' aceptó su error y afirmó que era su responsabilidad lo ocurrido en casa.

Error mío. Una desconcentración por estar pensando en los goles. Ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo (Ayala) me dijo que no podía más por un golpe. No me di cuenta. Responsabilidad completamente mía", dijo en su momento durante la conferencia posterior a su eliminación.