El fin de una era: Marcelo dice 'adiós' al Real Madrid tras haber conquistado la 14 en la Champions

Madrid, España.- El pasado 28 de mayo y luego de un retraso ocasionado por un disturbio en el Stade de France en París ocasionado por los aficionados del Liverpool, el Real Madrid conquistó su copa número 14 de la UEFA Champions League, siendo esta la tercera final entre ambas escuadras y la segunda que el equipo merengue conquista, situación que llevó al jubilo tanto a los jugadores como a la afición; sin embargo, Marcelo fue quien dio una repentina noticia.

El jugador de origen brasileño y quien había estado varias temporadas dentro de uno de los equipos más importantes de España, anunció que con este triunfo se retiraba de manera oficial del equipo, por lo que agradeció a todos los aficionados el apoyo que le habían dado a lo largo de su paso por esta escuadra donde lució el número 12, mismo que lo llevó a conquistar más de dos títulos al lado de grandes personalidades como Gareth Bale, Sergio Ramos, Luka Modric o Cristiano Ronaldo, por mencionar algunos.

"Es un momento muy bonito. Cuando eres primer capitán sueñas con levantar la copa y me he convertido en el único brasileño que ha levantado una Champions como capitán del Real Madrid", destacó el brasileño lleno de emoción.

Marcelo confirma que deja al Real Madrid tras conquistar la copa 14 de la Champions League. Crédito: Instagram @marcelotwelve

Cabe destacar que aunque anunciaba su salida de la escuadra merengue, Marcelo Vieira insistió que el triunfo no haría que esta decisión se tornara en tristeza, pues remarcó que si se iba del equipo, era lleno de alegría tras haberse convertido en campeones y sobre todo, luego de recordar todos los momentos que había vivido en el Santiago Bernabéu y fuera de él con la que fue su escuadra desde 2006.

"No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu".