Pese a queja de Ferrari, FIA ratifica a 'Checo' Pérez como campeón del GP de Mónaco

Ciudad de Mónaco, Mónaco.- El 29 de mayo quedará como una fecha especial para la historia del automovilismo, en especial para la carrera del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez quien subió al podio tras llegar en primer lugar luego de completar el circuito, seguido del español Carlos Sainz Jr. de Ferrari y tras él Max Verstappen, lo que dejó la posibilidad a RedBull de hacer el 1-3 en este importante podio para la Fórmula 1; sin embargo, todavía cabía la posibilidad que el tapatío tuviera que devolver su trofeo.

Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen durante el Gran Premio de Mónaco. Crédito: Twitter @SChecoPerez

Lo anterior se debió a que Ferrari argumentó que tanto el mexicano como el actual campeón de la Fórmula 1 habían tocado la línea amarilla al salir de 'boxes', lo que supondría una falla que le quitaría a Pérez uno de los logros más significativos de su carrera, pues el Gran Premio de Mónaco es de los más cotizados de la temporada, al tiempo que le dejó la oportunidad de ser el mexicano con más carreras ganadas luego de la proeza de Pedro Rodríguez de la Vega.

Cabe destacar que, en caso que la FIA tomara en cuenta el argumento de Ferarri, 'Checo' Pérez sería penalizado con cinco segundos, lo que a su vez dejaría al tapatío sin el primer lugar y a Verstappen fuera del Top 3 de esta carrera; no obstante, la rabieta de la 'scuderia' no bastó para apagar la sonrisa ni del mexicano ni de RedBull pues se determinó que no hubo tal falta, lo que deja las posiciones como se anunciaron al momento de concluir la carrera.

Para dejar clara su postura, la FIA difundió un documento donde se establece que la protesta presentada por Ferrari es admisible y luego de analizar los hechos, ninguno de los corredores de RedBull irrumpieron los requisitos del código, lo que de manera automática desestimó esta apelación dejándole al mexicano un total de tres carreras ganadas de las que la más reciente cuenta para el campeonato 2022.

"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas desiciones de los Comisionados Deportivos, de conformidad con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA dentro de los plazos aplácales", dicta la misiva.

FIA ratifica el triunfo de 'Checo' Pérez en Mónaco. Crédito: Twitter @chacho_lml

El podio, de haberse tomado en cuenta el señalamiento de Ferrari, habría llevado al español Carlos Sainz, quien celebró junto con ‘Checo’ Pérez al verlo llorar por la entonación del himno nacional, al primer puesto y al piloto Charles Leclerc del cuarto sitio al segundo, dejando así el 1-2 para Ferrari sin tomar en cuenta los puntos que sumarían para este torneo del que Max Verstappen fue el campeón en la temporada pasada.

Fuente: Grupo Imagen, staff