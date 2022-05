"Me cansé de no ser yo": 'Chicharito' Hernández revela que padeció depresión

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Javier Hernández habló acerca de su vida personal en su reciente visita a su ciudad natal, Guadalajara, para hacer un donativo junto al LA Galaxy para el Albergue Los Pinos.

Ahí, el 'Chicharito' invitó a los niños disfrutar su vida y ser auténticos, pues reveló que en un momento él dejó de disfrutar, pues le decían qué y cómo actuar, y sintió que "le vendió su alma al diablo" tras obtener la fama a corta edad.

Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida", expresó.

El futbolista tapatío reconoció que la lucha no termina y que actualmente todavía lucha contra sus monstruos internos: "Pude haber hecho sentir mal a personas pero no estaba consciente que lo hice. Lo que te genera incomodidad, lo tienes adentro, pero no quieres expresarlo y es amor propio, así que me apapacho, me tengo profundo amor propio y decirme mis errores, aceptarlos pero estar conscientes para no hacerle mal a nadie", expresó.

Reconoció que en su proceso de sanación, aprendió a decir 'no' a quienes no le hacen bien y destacó el papel que han tenido sus hijos en su búsqueda por ser mejor.

"El decirle no a gente, también es amor propio o el decirle a una persona que es maravilloso, increíble, pero que no es momento de estar cerca, es amor propio. También es amor propio estar cerca de mi familia, mis padres, mis hijos me ayudaron mucho, ellos vinieron a decirme que no tenía de otra más que amarme para ellos ver la mejor versión de su padre.

Me dejaron claro que tenía que amarme, tenía que ching... para ellos ver a su papá pleno, entregado y ellos vinieron a darme el tiro de gracia en la depresión, más que salir yo solo y sigo en el proceso, la cag..., vivo experiencias, pero es la vida y no tuve el tiempo garantizado. Me amo, me acepto tal cual como soy", mencionó.

