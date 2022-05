Primero Marcelo y ahora Isco: Real Madrid se queda sin dos figuras tras ganar la Champions

Comparta este artículo

Madrid, España.- A menos de un día de haberse conformado que el jugador brasileño Marcelo dejaba de manera oficial al Real Madrid, ahora es el turno del centrocampista Isco Alarcón quien, con la difusión de un comunicado, reveló que luego de nueve años vistiendo el jersey banco, también dejaba a la escuadra merengue a pesar de haberse convertido en los campeones de la UEFA Champions League.

Este anuncio se difundió en la cuenta oficial de Instagram del español, lo que de inmediato lo convirtió en tendencia, pues con él ya suman dos figuras que el equipo por el que han desfilado jugadores como Cristiano Ronaldo o David Beckham perdía a menos de dos días de haber vencido al Liverpool FC en el torneo más importante del fútbol europeo y que además es reconocido internacionalmente.

Cabe destacar que además de anunciar que se iba de la escuadra merengue, el centrocampista de origen español aprovechó lo sucedido con el jugador francés Kylian Mbappé, quien rechazó la oferta hecha por el Real Madrid y renovó su contrato con el Paris Saint-German, para mandarle un mensaje, pues el parisino justificó su nacionalidad para continuar jurado al lado de Lionel Messi o Neymar.

"Cuando estaba en el Málaga sabía que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones".

Isco anuncia que deja al Real Madrid y lanza mensaje a Mbappé. Crédito: Instagram @iscoalarcon

Este mensaje de despedida le valió cientos de comentarios de la afición que lo ha considerado una leyenda del fútbol, algo que le hizo conectar su carrera por nueve años desde que en 2013 se hizo oficial su arribo al equipo y, con cinco copas Champions ganadas, solo concluyó con agradecimiento por el apoyo que tuvo a lo largo de todos estos años. "Me lo he pasado de pu.. madre y que me quiten lo bailado", escribió.

Al momento, no se sabe si Isco Alarcón ya tiene una oferta para ser parte de oro equipo o bien, si planea retirarse de manera oficial de las canchas; sin embargo, no dudó en dejar un mensaje optimista a toda la afición en donde vaticina que habrá una copa más dentro de la Champions, pues el equipo tiene a los mejores jugadores para conseguirlo. "Hasta siempre y hala Madrid", remató.

Tras nueve años, Isco deja al Real Madrid. Crédito: Instagram @iscoalarcon

Fuente: Instagram