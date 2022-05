Ya es oficial: Robert Lewandowski deja al Bayern Múnich tras rumores de su posible salida

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- Este lunes 30 de mayo, el jugador polaco Robert Lewandowski, informó mediante una conferencia de prensa que, de manera oficial, concluía su relación con el Bayern Múnich, equipo del que se había especulado saldría muy pronto aunque al momento, no hay detalles del lugar al que el defensa podría llegar, pues basta recordar que se especula, el Barcelona le había hecho una buena oferta para sumarse a sus filas.

El mensaje que el polaco ofreció a los medios de comunicación internacionales, especifica que con base a sus objetivos profesionales, no continuaba viendo futuro al lado de la escuadra bávara, por lo que optó por anunciar su salida todo en el marco en que estima, el equipo y sobre todo la afición, no lo retengan, pues al parecer, su interés sí está puesto en sumarse a la escuadra blaugrana que, tras la salida de Lionel Messi, atraviesa una fuerte crisis.

"No me gusta estar en esta situación. Una cosa es cierta hoy: mi etapa con el Bayern ha terminado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera allí, basado en lo que hemos podido ver en las últimas dos semanas", destacó el jugador.

Para Lewandowski, ya no hay futuro con el Bayer Múnich.

lewandowski9hero_

El contrato que Lewandowski tiene vigente con el Bayern Múnich, lo tenía asegurado por un año más, de ahí que el defensa haya insistido en que confía en que la directiva no se oponga a que no siga jugando con ellos; no obstante, hizo énfasis en que se trata de un equipo serio y de ahí que se vea confiado en que su salida no se vea obstaculizada, todo en el marco renquee sigue sin adelantar una posible oferta ya recibida por el Barcelona y la cual lo haya orillado a dar este mensaje.

Robert Lewandowski es considerado una ficha importante para el Bayer Múnich, pues tan solo en la más reciente temporada marcó un total de 50 goles, lo que además de posicionar al equipo bávaro, le dejó la oportunidad de alcanzar una de sus mejores marcas, de ahí que la escuadra española lo tenga en la mira dejando así difícil la decisión del equipo alemán de dejarlo ir en especial con un año pendiente con ellos.

Con una conferencia de prensa, Robert Lewandowski anuncia fin de su relación con el Bayer Múnich.

