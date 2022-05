Alan Mozo llega oficialmente a Chivas mientras que 'Chino' Huerta se une a Pumas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 31 de mayo, el jugador mexicano Alan Mozo anunció mediante las redes sociales que, de manera oficial dejaba a Pumas, escuadra universitaria a la que agradeció el apoyo, al tiempo que reiteró que, durante su paso por Ciudad Universitaria, siempre había defendido al equipo "con el corazón", lo cual le valió muestras de respeto tanto por parte del equipo como de la afición que lamentó su salida para así llegar a Chivas, equipo que también confirmaba un movimiento.

"Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador pero sobre todo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas", destacó el jugador en redes sociales.

Te podría interesar Deportes Alan Mozo en la mira de un grande del fútbol extranjero

Alan Mozo dedicó un extenso mensaje a Pumas y su afición tras concretarse su salida. Crédito:

Instagram @alan_mozo

Cabe destacar que esta despedida la hizo con la publicación de dos fotografías través de la red social Instagram, mismas que acompañó con un largo mensaje donde, con un tono nostálgico, el jugador recordó que desde los nueve años de edad había anhelado integrarse al equipo felino, suceso que consiguió luego de tres intentos donde al final, puso ser parte de las fuerzas básicas, anécdota que reforzó más el lamento por la salida del jugador, quien una hora más tarde de difundir su despedida, ya era ratificado como parte del 'rebaño sagrado'.

"Aquí jugarás junto a 40 millones de mexicanos. ¡BIENVENIDO A CHIVAS, @alan_mozo51!", escribió el equipo tapatío.

En redes, Chivas dio la bienvenida a Alan Mozo. Crédito: Twitter @Chivas

En ese sentido, Chivas también notificó que, además de la adición de Mozo a la escuadra, César 'Chino' Huerta, dejaría de vestir el jersey rayado para así incorporarse a Pumas, pues en el caso de Huerta, éste no pudo ganarse un lugar dentro de la escuadra rojiblanca, equipo al que llegó tras haber hecho carrera en Morelia y Mazatlán; no obstante, con un breve mensaje, ‘el rebaño’ sólo deseó suerte al jugador en esta nueva etapa sin mencionar la escuadra a la que se incorporaba.

El jugador César 'Chino' Huerta llega a Pumas tras salir de Chivas. Crédito: Twitter @Chivas

Para Chivas, el movimiento más trascendente era sin duda el arribo de Mozo, el cual implicó la cantidad de 3.5 millones de dólares más para Pumas tras ser anunciado como el nuevo refuerzo de los tapatíos para el Apertura 2022. Este movimiento basta remarcar, no se trató de una permuta, sino que el ahora exuniversitario se vendió por cinco millones de dólares mientras que 'Chino' Huerta aplicó una transacción de 1.5 millones de dólares, dejando más ganancias para los del pedregal.

Fuente: Instagram, Multimedios, Twitter, Marca